Condutor despista-se e atropela mulher em Algueirão-Mem Martins

Uma mulher, com cerca de 30 anos, ficou em estado grave após ser atropelada junto à estação de comboios de Algueirão-Mem Martins, em Sintra, esta sexta-feira. A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.O condutor perdeu o controlo do veículo e embateu contra um poste, que acabou por partir os vidros da paragem de autocarros. Os estilhaços feriram ainda duas outras pessoas, com cerca de 70 anos, que foram assistidas no local e recusaram o transporte à unidade hospitalar.Estiveram no local os bombeiros de Algueirão-Mem Martins com duas ambulâncias e um veículo de apoio, num total de oito operacionais, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital Amadora-Sintra e a mota do INEM de Cascais.