Um Bentley cujo preço pode atingir quase 200 mil euros ficou destruído esta quarta feira à tarde num despiste Eixo Norte-Sul, em Lisboa, no acesso à Ponte 25 de Abril.



O condutor perdeu o controlo da viatura na zona de curvas do Eixo Norte-Sul onde o limite de velocidade é de 60 km/h, acabando por entrar em despiste e embater nos muros de proteção com a frente a traseira. O condutor não sofreu quaisquer ferimentos.





O Regimento de Sapadores e a PSP estão no local desde as 18h00.O acidente está a causar filas de trânsito que se estendem até à zona do Jardim Zoológico.