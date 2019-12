Condutor destrói carro que matou homem em Santa Maria da Feira

A GNR deteve o condutor responsável pelo atropelamento mortal de Joaquim Lopes Azevedo, de 67 anos, no passado dia 10 de dezembro, em Gião, Santa Maria da Feira. Responde pelos crimes de homicídio por negligência e omissão de auxílio.O caso foi entregue ao Núcleo de Investigação de Crimes em Acidente de Viação, que veio a apurar que, três dias depois de ter escapado do local do violento embate, o suspeito tratou de destruir o automóvel que conduzia. Para tal, deslocou-se a uma sucata, onde procedeu à destruição e ao desmantelamento do veículo.Apesar disso, a GNR conseguiu chegar ao homem, de 64 anos, detido na segunda-feira. "No seguimento das diligências realizadas desde a data do acidente, nomeadamente através da recolha de vestígios no local, bem como de uma análise cuidada da área dos factos, logrou identificar-se o condutor", esclarece a força de autoridade. "No momento da abordagem ao indivíduo, já a viatura fora abatida e triturada", acrescenta.Entre o material encontrado no sítio do embate fatal, destaca-se um espelho retrovisor que acabou por ficar para trás. Joaquim Azevedo regressava a casa, pelas 18h00, depois de um dia passado numa horta. Estava reformado, após anos de trabalho na construção civil, e aproveitava para cultivar o terreno.Apesar dos esforços dos socorristas, já nada foi possível fazer para evitar a morte do sexagenário. Os factos foram todos remetidos para o Tribunal de Santa Maria da Feira.