Condutor dispara a matar sobre camionista na VCI

Os dois condutores envolveram-se numa discussão de trânsito em plena Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, à luz do dia. Sem que nada o fizesse prever, um dos condutores - um cadastrado de 27 anos, sem carta de condução - abriu o vidro do carro em circulação e empunhou uma arma de fogo, disparando sobre um camionista. O disparo não chegou a atingir a vítima, mas o invólucro ficou preso na cabina do camião.Agora ...