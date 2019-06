Condutor é único culpado na colisão com comboio que matou menina de 10 anos

"O sistema de aviso luminoso e sonoro da passagem de nível estava ativo há 45 segundos, quando o acidente ocorreu; as barreiras ficaram comprovadamente fechadas 31 segundos antes do acidente; o veículo rodoviário entrou no espaço ferroviário após o fecho das barreiras".São estas as conclusões da investigação ao acidente que a 19 de junho provocou a morte de uma menina de dez anos, da avó, de 65, e de um amigo desta – o condutor –, de 71 anos, quando o carro em que seguiam foi colhido por um comboio em Carapeços, Barcelos.Toda a responsabilidade do acidente é atribuída ao condutor, uma vez que não foi detetada qualquer anomalia na infraestrutura.