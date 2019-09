Condutor em excesso de velocidade foge à PSP por não ter carta

Um condutor ‘caçado’ num radar de velocidade a mais de 100 km/hora fugiu à PSP e durante largos quilómetros conseguiu escapar.Acabou detido. Não tinha carta de condução.A perseguição, digna de um filme, aconteceu na madrugada de sábado, na avenida Padre Júlio Fragata, em Braga. O condutor passou no radar a mais do dobro da velocidade permitida no local.Acionados os sinais luminosos de paragem, o condutor não parou e a PSP seguiu-o, colocando-se ao seu lado na via. Mas nem às ordens verbais o condutor obedeceu.Só parou quando o carro foi barrado pela viatura da polícia.