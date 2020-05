Condutor em fuga à PSP travado de armas apontadas após perseguição aparatosa

Um condutor esteve em fuga aos agentes da PSP desde a zona da Baixa de Lisboa até à Avenida Almirante Reis, no Centro da cidade.Segundo o que oconseguiu apurar, o homem terá fugido às autoridades durante uma operação da PSP.Ao fugir, por não ter carta de condução e alegadamente uma quantidade considerável de droga, o homem acabou por abalroar um carro e de seguida ser surpreendido por uma intervenção musculada com polícias armados em Lisboa.teve acesso às imagens exclusivas e sabe também que o homem terá ingerido a droga durante a fuga. Está neste momento sob avaliação no Hospital São José, em Lisboa.