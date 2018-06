Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor em fuga após colisão entre quatro veículos no Porto

Incidente aconteceu na Rua 5 de Outubro, na Maia.

Um homem abandonou a viatura depois de ter colidido com três veículos ligeiros, entre eles um parado, na Rua 5 de Outubro, na Maia, localidade pertencente ao distrito do Porto, esta noite de segunda-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do Comando Metropolitano do Porto, do acidente resultou um ferido ligeiro que foi assistido no local pela equipa do INEM.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Maia, a PSP e uma VMER do INEM.



A viatura do culpado foi rebocada para a Esquadra da PSP da Maia e o trânsito decorre na normalidade. O condutor que terá provocado o acidente e abandonado o local a pé continua em fuga.



O alerta foi dado por volta 22h50.