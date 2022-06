Um condutor colocou-se em fuga, na tarde deste sábado, depois do carro em que seguia ter sofrido um despiste e derrubado um poste elétrico.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros do concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na rua da Idanha, na Idanha.Não há registo de feridos. A PSP de Espinho foi chamada e investiga o paradeiro do condutor.O trânsito está cortado, nos dois sentidos, para garantir a segurança na operação de remoção do veículo acidentado.