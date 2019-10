Condutor em fuga mata doente em Coimbra

O homem que morreu atropelado na madrugada de sexta-feira, em Coimbra, por um condutor em fuga à PSP, já foi identificado por familiares.Trata-se de Alfredo Vieira, de 58 anos, que morava na zona e sofria da doença de Huntington, que afeta as capacidades mentais.O facto de não fazer as refeições fornecidas pelo apoio domiciliário, nem ter sido visto, levou a família a dar conta do seu desaparecimento à PSP. Altura em que tomaram conhecimento da tragédia.O condutor, que acusou álcool e droga, foi ouvido por um juiz, que lhe decretou apresentações bissemanais às autoridades.