Condutor em fúria agride GNR a soco em Cabeceiras de Basto

Um homem, de 46 anos, foi detido por duas vezes pela GNR, na madrugada deste domigo, na sequência de ter recusado fazer o teste ao álcool e agredido a soco um dos militares, em Refojos de Basto, Cabeceiras de Basto.O caso teve início pelas 03h00, numa fiscalização rodoviária. Após a reação violenta, o condutor foi imediatamente detido, mas ainda desferiu pontapés na porta e no interior da viatura da GNR, enquanto era conduzido ao posto.Já nas instalações policiais, manteve o comportamento agressivo, com ameaças de morte aos militares, fazendo várias referências à atuação violenta da GNR sobre os imigrantes, em Odemira.Entretanto, o homem foi restituído à liberdade e à via pública, contudo, por pouco tempo. Regressou ao posto da GNR e arrombou a entrada ao pontapé, sendo então novamente detido, agora por dano qualificado. De seguida, foi conduzido à cela do posto e ainda destruiu parte do interior e a porta da mesma. Será presente ao tribunal esta segunda-feira.