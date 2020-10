Condutor escapa a ação de fiscalização e atropela agente da Polícia Municipal da Maia

Uma agente da Polícia Municipal da Maia foi atropelada, este sábado, em frente à Câmara Municipal, quando estava a trabalhar numa ação de fiscalização.



Ao que CM conseguiu apurar junto do Sindicato Nacional Polícias Municipais, a agente estava a fiscalizar as viaturas estacionadas quando deu ordem a um dos condutores para aguardar. Esse não acatou a decisão e arrancou, tendo atropelado a mulher, que foi projectada. Ficou com ferimentos nas pernas. Foi assistida no local pelo INEM e hospitalizada, tendo alta ao final do dia.





O homem foi identificado ao final da tarde de sábado pela GNR. Pedro Oliveira, presidente do sindicato, explicou, ao, que repudia veemente este tipo de situações e que é necessário olhar para estes agentes. "Repudiamos estas situações. Este é um emprego de alto risco. Infelizmente os agentes da Polícia Municipal são remunerados como técnicos, não têm as mesmas regalias dos outros agentes da autoridade, mas estão sujeitos às mesmas coisas que todas as forças da autoridade", lamentou.