Condutor escapa ileso a capotamento na Avenida Almirante Reis

Um acidente aparatoso, ao início da manhã deste domingo, deixou um carro capotado no meio da Avenida Almirante Reis, no centro de Lisboa.



O acidente ocorreu perto das 6h00 em circunstâncias que estão agora a ser investigadas pela PSP. Imagens captadas por populares mostram que o condutor, que não terá sofrido ferimentos, perdeu o controlo da viatura no cruzamento com a rua Pascoal de Melo e embateu em mobiliário urbano e uma viatura parada do lado direito da via, acabando por capotar junto ao eixo central.





De acordo com os Sapadores de Lisboa apenas foi necessário proceder à limpeza da via, operação que terminou pelas 8h00.