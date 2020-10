Um condutor, de 29 anos e com pulseira eletrónica, teve um acidente com outra viatura e fugiu do local, em Fânzeres, Gondomar.



A GNR iniciou buscas para localizar o indivíduo e, na fuga aos militares, o indivíduo caiu, ficando ferido. Foi levado pelos Bombeiros de S. Pedro da Cova para o Hospital de Santo António, Porto, e identificado pela GNR por condução perigosa, bem como outro passageiro, de 21 anos e sujeito a apresentações periódicas.

