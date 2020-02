Condutor ferido após despiste de camião

Um homem, de 55 anos, ficou ferido com gravidade em resultado do despiste de um camião do lixo, esta quarta-feira de manhã, na zona das Bicas, concelho de São Brás de Alportel. A vítima foi levada de helicóptero para o Hospital de Faro.

O veículo pesado conduzido pelo homem seguia em direção ao aterro sanitário da Cortelha, onde iria depositar resíduos, quando, por razões ainda desconhecidas, entrou em despiste após uma curva na Estrada Nacional 2, ficando tombado entre a berma e uma das faixas de rodagem. O lixo transportado pelo camião acabou por cair para a ribanceira, enquanto o condutor ficou encarcerado.

Os bombeiros tiveram de partir o vidro frontal do camião para resgatar o homem. Foram prestados cuidados médicos no local, sendo depois acionado um helicóptero para fazer o transporte do ferido até ao Hospital de Faro - o acidente ocorreu numa zona afastada do interior algarvio, pelo que o recurso ao meio aéreo permitiu encaminhar mais rapidamente a vítima para o hospital.

O alerta para o acidente foi recebido às 08h50. Foram mobilizados para o local 20 operacionais dos Bombeiros de S. Brás de Alportel, INEM e GNR, com sete viaturas. A EN2 esteve cortada várias horas nos dois sentidos devido às operações de socorro. Após o transporte da vítima, o trânsito passou a processar-se apenas numa faixa, dado que o camião estava a ocupar a outra. Os trabalhos de retirada do pesado, de grandes dimensões, decorreram ao longo do dia.