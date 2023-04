Um condutor, com cerca de 40 anos, ficou gravemente ferido, esta tarde de sexta-feira, na sequência do despiste de um camião betoneira de transporte de cimento em que seguia, em Castelo de Paiva.O alerta foi dado cerca das 16h00, para os bombeiros de Castelo de Paiva, para um acidente rodoviário, na estrada para a Praia fluvial de Paiva, no lugar de Ladroeira. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Penafiel também foi acionada para o local.A GNR de Castelo de Paiva também foi mobilizada.