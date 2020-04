Condutor ferido em capotamento de ambulância na A7 em Guimarães

Uma ambulância de uma empresa privada de transporte de doentes despistou-se esta quinta-feira, ao início da tarde, na A7, em Serzedelo, Guimarães. O condutor, que seguia sozinho, sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu as 12h30, no sentido Famalicão, Guimarães. O condutor terá perdido o controlo do veículo, por motivos ainda por apurar, subiu o talude da berma, acabando por cair capotado, fora da via.

A circulação esteve condicionada durante alguns minutos para socorro à vítima, mas o transfiro não chegou a ser cortado.

O ferido foi transportado ao Hospital de Guimarães pelos bombeiros de Riba de Ave. A Brigada de Trânsito de Fafe foi ao local.