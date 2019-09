Condutor fica com ferimentos graves após colisão de camião contra muro

Um homem sofreu ferimentos graves depois do camião de transporte de bebidas que conduzia ter ficado sem travões e ter embatido contra o muro de uma capela, na manhã desta terça-feira, em Pias, Lousada. A vítima ficou encarcerada na viatura e foi transportada ao hospital Padre Américo, em Penafiel.

Do acidente há ainda a registar mais dois feridos ligeiros, um deles é um popular que seguia no passeio.

O alerta para o acidente foi dado às 11h30. Antes de embater no muro, o condutor do pesado ainda colidiu com outros dois carros parados na rua.

No local estiveram os bombeiros de Lousada, assim como uma patrulha da GNR.