Um ciclista, de 65 anos, foi colhido por uma carrinha na manhã deste domingo na Estrada Nacional 13, em Vila Nova de Cerveira. O condutor fugiu do local e está a ser procurado pela GNR.



Já a vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local pelos bombeiros. Foi depois encaminhada para o Hospital de Viana do Castelo.





A corporação de Vila Nova de Cerveira esteve no local com dois operacionais e uma viatura.