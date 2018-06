Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor foge após bater em motociclo

Motociclista, de 48 anos, ficou ferido e, depois de assistido, foi levado ao hospital de Faro.

Por Ana Palma | 10:24

Um motociclista, de 48 anos, ficou ferido quarta-feira à noite, na avenida Infante D. Henrique, em Albufeira, numa colisão com uma viatura ligeira cujo condutor se pôs em fuga.



Segundo o CM apurou, o alerta para o acidente foi dado pelas 21h20. Quando os Bombeiros Voluntários de Albufeira (BVA) chegaram ao local, depararam-se com a vítima caída no chão e cheia de dores, com suspeitas de ter um traumatismo numa perna, além de hematomas e escoriações.



Quanto à viatura ligeira envolvida na colisão, tinha desaparecido, tendo sido encontrados, na via, alguns pedaços da carroçaria, o que poderá ajudar as investigações das autoridades.



O ferido, depois de ter sido assistido, pelos BVA, que deslocaram para o local oito operacionais e duas viaturas, foi transportado para o hospital de Faro.



Devido ao acidente, o trânsito naquele troço da avenida Infante D. Henrique esteve condicionado, tendo sido necessário proceder à limpeza da via. A GNR de Albufeira, que acorreu ao local, tomou conta da ocorrência e estava, ontem, a tentar identificar o condutor que se pôs em fuga.



Segundo os dados mais recentes da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, este ano, até 21 de junho, ocorreram já 4386 acidentes na região (contra 4400 no ano passado).



No mesmo período foram registadas 16 mortes (menos uma do que em 2017) e ainda 82 feridos graves (menos dois do que no ano transato).