Um condutor, depois de sofrer um aparatoso despiste seguido de capotamento, da carrinha em que seguia, esta noite de domingo, em Oliveira de Azeméis, escapou do local do acidente.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário na rua da Ribeira (EN 327), sentido Arouca/São João da Madeira, em Macieira de Sarnes.Os bombeiros de Fajões mobilizaram sete operacionais e dois veículos. A GNR foi chamada e investiga o paradeiro do condutor.