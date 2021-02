A s autoridades policiais estão a tentar localizar um Fiat cinzento – testemunhas apontam para o modelo Punto – que este sábado de manhã atropelou mortalmente um homem de 64 anos junto à estação de comboios do Estoril, Cascais. O condutor fugiu do local, deixando a vítima a esvair-se em sangue no meio da estrada.