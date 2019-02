Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor livre da cadeia por rixa na A8

Arguido viajava com a mulher e o filho de dois anos quando se desentendeu com outro condutor.

Por I.J. | 08:58

O condutor que esfaqueou um jovem de 18 anos numa rixa de trânsito na A8, em maio do ano passado, foi esta segunda-feira condenado pelo Tribunal de Leiria a quatro anos e meio de prisão, suspensa por igual período se indemnizar a vítima em dois mil euros e cumprir o plano de reinserção que lhe for proposto.



Ricardo Ramos, de 45 anos, foi condenado por homicídio simples na forma tentada, ofensas à integridade física e condução perigosa de veículo automóvel.



O arguido, que está em liberdade, viajava com a mulher e o filho de dois anos, e desentendeu-se com outro condutor durante uma ultrapassagem.