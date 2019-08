Condutor 'louco' salvo por erro em julgamento em Matosinhos

Tinha sido condenado por condução perigosa, depois de ter perseguido um carro onde seguiam outro homem e os dois filhos menores, em Matosinhos. Só que, no julgamento, a vítima reconheceu o arguido através de uma fotografia ampliada. A Relação diz que tal não serve e absolveu-o.A situação que origina o processo é de setembro de 2015. Por razões não apuradas, um condutor começou a seguir o automóvel onde viajava a família, "a gesticular e a acelerar e a travar na traseira do veículo, simulando que ia bater"."Nisto, e não satisfeito", aproveitou a entrada numa rotunda para, a grande velocidade, ultrapassar pela direita e atravessar-se à frente do outro veículo, "obrigando-o a travar de forma repentina" e colocando "em perigo a vida do outro condutor e dos seus filhos, de 5 e 7 anos". Foi condenado, em Matosinhos, a pagar 600 euros de multa e ficou proibido de conduzir durante sete meses.A questão é que o arguido, a trabalhar em França, foi julgado na ausência. A pedido da defesa do próprio, o outro condutor identificou-o em tribunal escolhendo uma de duas fotografias colocadas à sua frente.Diz a Relação que tal não se tratou de uma "mera identificação inserida no depoimento", mas sim um "verdadeiro reconhecimento fotográfico", que só poderia valer como prova seguido de um reconhecimento pessoal. Já que a punição foi decidida com base nos depoimentos - e no facto de o carro envolvido ser comprovadamente do pai do arguido, este foi absolvido.