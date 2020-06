Condutor morre após ser abalroado por comboio no Cartaxo

Um comboio de transporte de mercadorias abalroou uma viatura na Linha Ferroviária do Norte, junto ao apeadeiro de Santana, no concelho do Cartaxo, provocando a morte de uma pessoa.Ao que osabe, a vítima mortal trata-se do ocupante e condutor do veículo, não havendo registo de mais feridos. A Linha do Norte ficou suspensa temporariamente.O alerta foi dado às 22h01.