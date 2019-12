Condutor morre após ser ‘cuspido’ de carro despistado em Óbidos

Um homem que estava prestes a fazer 27 anos morreu este domingo no despiste do carro que conduzia na EN114, entre Amoreira e Olho Marinho, no concelho de Óbidos.

A viatura capotou numa zona de declive, fora da estrada e de difícil acesso, não sendo visível a partir da estrada, e já lá estaria há diversas horas dado o estado de rigidez cadavérica do corpo da vítima, que foi projetado.





Flávio Correia foi encontrado fora da viatura às 10h00, após buscas originadas pelo alerta da família.