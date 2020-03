Condutor morre em choque entre carrinha e camião

Um homem, de 62 anos, morreu esta sexta-feira de manhã, na sequência da colisão entre a carrinha pick-up que conduzia e um camião, na zona industrial de Alpiarça. As causas do acidente, que ocorreu pelas 8h30, estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR de Santarém, mas tudo indica que ocorreu após um dos condutores envolvidos não ter respeitado um sinal de Stop num cruzamento na rua C da zona industrial.

A vítima mortal, Manuel Simão Lopes, residia na Chamusca e ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém.

O condutor do pesado de mercadorias, que ia carregar numa unidade industrial perto do local do acidente, não sofreu quaisquer ferimentos. As operações de socorro envolveram um total de 16 operacionais da VMER de Santarém, dos Bombeiros Municipais de Alpiarça e da GNR, apoiados por sete viaturas.