Condutor morre em colisão na A1 em Pombal

A colisão de uma carrinha Audi, de matrícula francesa, na traseira de um camião, causou esta quinta-feira a morte do condutor do ligeiro, de 40 anos, e ferimentos na mulher, 38 anos, e das filhas de três e nove anos, bem como num homem de 68 anos que os acompanhava.O acidente ocorreu na A1, sentido sul/norte, ao km 164,300, a poucos metros do acesso à área de serviço de Pombal.Segundo apurou ono local, o camião, carregado de cabos de eletricidade, estaria a reduzir a velocidade para entrar na área de serviço quando foi embatido na traseira.A família é da zona de Amarante e reside em França.