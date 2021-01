Um condutor foi apanhado com um aparelho de deteção de radares de controlo de velocidade no passado dia 28 no Areeiro, em Lisboa. As autoridades procederam à apreensão do dispositivo e multaram o homem.O condutor tinha o aparelho no tablier do automóvel no momento da fiscalização por parte das autoridades.A infração pode valer uma multa cujo valor mínimo é de 500 euros, segundo o código da estrada.