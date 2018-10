Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor multado oito vezes em meia hora não se lembra da nada

António Marques, de Viseu, ficou surpreendido ao receber notificações e vai contestar. Uma das multas é por álcool.

Por Tiago Virgílio Pereira | 23:16

Um condutor foi multado oito vezes por agentes da PSP, no curto intervalo de pouco mais de meia hora, em Viseu. O caso é insólito porque o automobilista, que ainda tem a carta de condução, afirma ao CM "não se lembrar de nada".



O episódio remonta a 27 de março do ano passado. A primeira infração foi detetada às 21h30, por condução em contramão. Um minuto depois, António Marques terá feito uma rotunda também em contramão. Até às 22h07 não cumpriu o sinal de cedência de passagem, não parou em dois vermelhos, não seguiu o sentido obrigatório, transpôs um traço contínuo e depois, no teste de despistagem ao consumo de álcool, acusou 1,17 g/l.



"Não contava que ao fim de mais de um ano e meio recebesse oito multas em casa. É uma verdadeira caça à multa", desabafa. No total, o homem terá de pagar mais de 1300 euros. "Eu recebo uma pensão de 200 e poucos euros. Como é que vou pagar isto?, questiona-se o automobilista.



A PSP de Viseu recusou prestar esclarecimentos ao CM. Certo é que a matrícula que aparece nas multas é a mesma da viatura que António conduzia. Entretanto a viatura foi para abate. Porém, o condutor diz não se lembrar de nada. "Não tenho ideia nenhuma, nem tão pouco me recordo de soprar ao balão. Tudo isto para mim é uma verdadeira surpresa", garante.



O alegado infrator já apresentou defesa junto da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que tem agora até dois anos para avaliar a reclamação e tomar uma decisão.