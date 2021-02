na estrada Nacional 125

Um carro despistou-se esta quinta-feira após uma perseguição da GNR,perto de Vilamoura.A viatura não parou no controlo da fronteira em Castro Marim durante a manhã, tendo o condutor fugido do local.Mais tarde despistou-se e embateu no portão de uma propriedade privada.O condutor foi detido pelas autoridades.Em atualização