Condutor projetado de carro após acidente

Leonel Dinis Rossas, de 45 anos, morreu no despiste do carro que conduzia, em Alijó.

Leonel Dinis Rossas, de 45 anos e residente em Castedo do Douro, Alijó, morreu no despiste do carro que conduzia, esta segunda-feira de manhã, na estrada municipal entre Cotas e Castelo.



A vítima mortal foi encontrada fora da viatura, depois de ter sido projetada para uma vinha na sequência do acidente.



"O alerta foi dado às 07h30 e, quando chegámos ao local, o corpo já tinha sinais de rigidez cadavérica. A equipa médica de emergência e reanimação declarou o óbito no local", indicou José Carlos Rebelo, comandante dos bombeiros de Alijó.



O corpo foi removido para autópsia.



A GNR investiga.