Condutor que chocou com carro de Claudisabel acusa taxa crime de álcool

conduzia o Audi A4 que, a 19 de dezembro, embateu no Smart onde estava a cantora Claudisabel na A2, junto a Alcácer do Sal, matando a artista de 46 anos,

CM, após o acidente,



O estado envelhecido do equipamento de recolha de álcool usado naquele dia levou a que fosse necessária uma contraprova, através da recolha de sangue. A amostra foi analisada no Instituto de Medicina Legal. Conforma apurou o, após o acidente, os valores revelados no teste do balão, feito ao condutor, mostraram que consumiu álcool antes de iniciar a condução. O estado envelhecido do equipamento de recolha de álcool usado naquele dia levou a que fosse necessária uma contraprova, através da recolha de sangue. A amostra foi analisada no Instituto de Medicina Legal.

O condutor queacusou uma taxa crime de álcool no sangue. O condutor realizou, no local, o teste do balão e terá acusado álcool no sangue superior a 1,2 g/l.O homem, de 50 anos, pode ser acusado de homicídio por negligência grosseira e ficar sujeito a pena de prisão até cinco anos, refere o Jornal de Notícias.