Condutor que fugiu à GNR e matou jovem em colisão fica em liberdade

O condutor, de 47 anos, que fugiu à GNR e acabou por matar um jovem num acidente na EN13 em Vila do Conde ficou em liberdade.

Após ser presente a primeiro interrogatório, o suspeito ficou sujeito a apresentações periódicas.





O acidente ocorreu na terça-feira quando um Mercedes que ia no sentido oposto virou para uma rua, passando o traço contínuo. Os militares ligaram os sinais luminosos ou sonoros, o condutor, de 47 anos, desobedeceu à ordem de paragem e fugiu a alta velocidade. Cerca de um quilómetro depois, na Rua do Pinheiro, o fugitivo colidiu de forma violenta com o Fiat Punto em que seguia João Silva - que tinha ido buscar jantar ao McDonald’s. A vítima, que completara 28 anos na véspera de Natal, morreu após 20 minutos de socorro médico.