Foram as imagens de videovigilância da A1, entre Oliveira do Bairro e a Mealhada, e as perícias realizadas no local onde ocorreu um atropelamento mortal que levaram a que a GNR identificasse, na segunda-feira, o condutor de um camião que atingiu outro homem, de 32 anos, que estava a rebocar um automóvel.











O acidente ocorreu ao final da tarde de 28 de agosto, no sentido sul-norte.