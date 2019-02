Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor que se envolveu em picanço na A8 diz que o que fez foi “burrice”

Ricardo Ramos foi esta segunda-feira julgado.

Por I.J. | 12.02.19

O condutor que se envolveu num "picanço de trânsito" na A8, atacando à facada o filho de outro condutor, justificou ontem o seu comportamento com o "momento emocional complicado" que estava a atravessar, explicando que, mais tarde, interiorizou "a burrice e a estupidez" que tinha feito.



Ricardo Ramos, de 45 anos, está preso em casa e foi ontem julgado, no Tribunal de Leiria, por tentativa de homicídio, ofensas à integridade física e condução perigosa.



O arguido viajava com a mulher e um filho de dois anos quando agrediu o filho de outro condutor, nas portagens do Bombarral, após perseguição.