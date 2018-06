Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor salvo após cair no mar

Motard e pescador resgatam jovem. Carro ficou submerso.

Por Ângela Gonçalves Marques | 09:40

Foi a rápida intervenção de um motociclista e de um pescador que evitou um desfecho trágico, esta sexta-feira, pelas 08h30, na estrada Marginal, na zona da Parede. Um carro que seguia no sentido Cascais-Lisboa despistou-se, embateu em duas viaturas que circulavam em sentido contrário e galgou o muro que separa a estrada da praia, caindo numa zona de rochas com o condutor no interior.



O motociclista e o pescador aperceberam-se do acidente, desceram até à praia, partiram o vidro do lugar do condutor e retiraram o jovem, de 20 anos, que estava no interior. Apesar do aparato, o condutor sofreu apenas escoriações na cabeça. Foi transportado para o hospital de Cascais.



Para a mesma unidade hospitalar foram encaminhadas duas crianças: um rapaz de 10 anos e uma menina de 6. Os menores seguiam com o pai num dos veículos atingidos após o despiste da primeira viatura. Apesar de não terem ficado feridas, as crianças foram examinadas por precaução. Tiveram todos alta ainda ontem.



Esta não é o primeiro acidente do género naquele local. Quem passa pela Marginal diariamente considera que a via é "perigosa", propícia ao excesso de velocidade e à aquaplanagem devido à proximidade com o mar.



Foi necessário chamar uma grua para retirar o carro da zona de rochas, numa altura em que a viatura já estava parcialmente submersa. A Marginal chegou a estar cortada ao trânsito. A circulação foi restabelecida ao final da manhã.