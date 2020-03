Um homem de 23 anos, residente em Guimarães, decidiu arriscar tudo numa fuga a alta velocidade às autoridades por não ter carta de condução.Tudo aconteceu na madrugada desta quarta-feira, passando a perseguição por várias ruas de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Só que o fugitivo acabou por perder o controlo do carro e foi detido, na avenida Brasil, em Vila do Conde, às 03h05.Responde por condução perigosa e condução sem habilitação legal.