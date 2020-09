Condutor sem carta mata menor em Faro

Um violento despiste de uma viatura ligeira, em Faro, esta terça-feira de madrugada, matou um jovem de 16 anos. No carro seguiam mais quatro jovens, todos com idades entre 16 e 17 anos. O condutor, que não sofreu ferimentos, foi detido pela PSP de Faro por não ter carta de condução.



Segundo apurou o CM, o automóvel seguia na estrada Moinho da Palmeira quando o condutor perdeu o controlo da viatura numa curva e embateu num sinal de trânsito, antes de entrar por um terreno adentro. Foram acionados de imediato os meios de socorro para a assistência médica aos jovens. À chegada ao local, um dos ocupantes já estava em paragem cardiorrespiratória. Foram ainda feitas manobras de reanimação mas o óbito acabou por ser declarado no local. Três ocupantes sofreram ferimentos ligeiros, sendo que dois deles ainda foram assistidos na Pediatria do Hospital de Faro.



CM fonte da PSP de Faro, que está a investigar as causas do despiste. Esta força policial adiantou que a estrada onde ocorreu o acidente, que tem um limite de velocidade de 50 km/h, "é muitas vezes palco de fiscalizações pois os limites de velocidade são largamente ultrapassados".



Nas operações de socorro estiveram envolvidos 27 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Faro, INEM, Cruz Vermelha Portuguesa e PSP, apoiados por onze viaturas.