Condutor sem carta que fugiu em contramão à PSP no Porto condenado a quatro anos de prisão

Foi condenado a quatro anos de prisão efetiva o homem de 35 anos que, em abril deste ano, protagonzou uma perseguição da PSP pelo Porto, após ter fugido das autoridades por estar a conduzir sem carta. Acabou por chocar contra um carro da Polícia Municipal.Sem carta de condução, o homem, de 35 anos, ignorou a ordem de paragem dos agentes da PSP que faziam uma operação de fiscalização na rotunda AEP, no Porto, na noite de 28 de abril deste ano. Fugiu a alta velocidade e conduziu de forma perigosa pela VCI durante cinco quilómetros. Dirigiu-se depois para a baixa da cidade e entrou em contramão no túnel de Faria Guimarães. Fez dois quilómetros em sentido contrário até embater num carro da Polícia Municipal - o qual destruiu e cujos prejuízos são superiores a 10 mil euros.Mas mesmo após o embate, o arguido não se entregou. Saiu do carro e fugiu a pé durante cerca de 50 metros, até ser detido pelos agentes da PSP.