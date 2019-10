Uma fuga aparatosa à PSP de Coimbra acabou na madrugada desta sexta-feira com o condutor, de 27 anos, a atropelar um homem, na Baixa da cidade, deixando-o caído na estrada sem lhe prestar socorro.A vítima morreu e o suspeito, que apresentou 1,73 de álcool no sangue e acusou um resultado positivo para cocaína, só parou em casa, fora da cidade, onde foi detido, 20 minutos depois.Tudo começou, segundo a PSP, na rua Pedro Olaio, onde o condutor estava parado. Quando se apercebeu da presença de uma equipa de Intervenção Rápida da PSP. Abandonou o local de forma considerada suspeita pelos agentes.Os elementos deram-lhe ordem de paragem, descreve um comunicado do comando de Coimbra, mas o condutor não obedeceu. Perante a desobediência, a viatura foi perseguida, sem recurso a sinalização de urgência, na tentativa de o automobilista não se aperceber da presença policial.Ao longo do percurso, pela Av. Fernão de Magalhães, "foi notória a manutenção de uma condução muito agressiva por parte do condutor em fuga", refere a PSP. A determinada altura, o suspeito terá feito uma travagem brusca, abrandando a marcha que retomou de seguida.Quando se aproximaram do local, os agentes viram a vítima caída no chão, acionando os meios de socorro. Só conseguiram intercetar o suspeito junto a casa, já fora da cidade.O homem atropelado estava sem documentos, e até ao final da tarde desta sexta-feira ainda não tinha sido identificado, estando a PSP a fazer diligências.O carro, usado na fuga e para atropelar o homem, foi apreendido e rebocado para as instalações policiais para ser submetido a exames periciais.A vítima foi socorrida pelo INEM, mas devido ao embate violento a que foi sujeito morreu no local. O aparato alertou quem trabalha na zona. "Cheguei ao trabalho às 04h00 e vi uma pessoa estendida no chão", conta José Carlos Ferreira, proprietário de uma padaria e pastelaria.