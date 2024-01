Um condutor tentou descer umas escadas com o próprio carro, na manhã desta sexta-feira, junto à escola profissional de Vila Nova de Gaia, localizada na Avenida Infante D. Henrique.As escadas são zona de passagem de dezenas de alunos que se querem dirigir à escola profissional. As causas ainda são desconhecidas, mas poderá ter-se tratado de um engano por parte do condutor.Não houve feridos a registar.