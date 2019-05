Condutora alcoolizada choca com PSP

A PSP de Sintra prendeu este domingo de madrugada uma mulher, que conduzia uma viatura que chocou com um carro-patrulha que se encontrava estacionado, com taxa-crime de 2,73 g/l de álcool no sangue.O acidente ocorreu pelas 00h10, na zona das Mercês.A mulher não terá conseguido controlar a viatura com a qual circulava numa rua daquela freguesia do concelho de Sintra, e foi chocar frontalmente com a viatura policial.O carro da PSP sofreu danos na zona frontal esquerda.Sabe oque, apesar de precisar de reparação, ainda ficou operacional para patrulhamento.A condutora foi presa e notificada para se apresentar esta segunda-feira a tribunal.