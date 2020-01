Uma condutora de 53 anos provocou esta quinta-feira um acidente ao entrar em contramão na Circular Urbana de Santarém, vindo a colidir com um pesado de mercadorias que transportava estrume.Com a travagem, o camião perdeu parte da carga, que ficou espalhada nas faixas de rodagem e obrigou ao corte da via rápida enquanto duraram os trabalhos de limpeza.Apesar do aparato, nem a condutora do ligeiro nem o motorista do pesado sofreram ferimentos.