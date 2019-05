Condutora entra com carro em escadaria

Quem se passeava na Feira do Livro de Vizela, no sábado à tarde, não ganhou para o susto.Uma condutora atravessou uma passagem para peões em pleno Forum Vizela e entrou com o carro pela escadaria de acesso à praça do Município, julgando que entrava no parque de estacionamento.O momento insólito foi presenciado por dezenas de pessoas, que tentaram, sem sucesso, alertar a condutora.A mulher acabou por imobilizar o carro nos primeiros degraus. Explicou depois às autoridades que julgava estar a dirigir-se para a garagem da zona comercial.