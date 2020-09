Uma condutora, residente no concelho de Arganil, sofreu ferimentos graves após um acidente que envolveu um javali na EN17.Depois de embater no animal, o carro despistou-se contra uma árvore, ficando a vítima com as pernas partidas. O caso foi divulgado pela Caule-Associação Florestal ao alertar para a “proliferação de javalis de forma descontrolada” que está a causar “danos muito graves às populações”.