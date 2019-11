Condutora que atropelou homem e cão em Oeiras não fugiu do local

A condutora que atropelou mortalmente um homem, na segunda-feira à noite, na Estrada Marginal, Caxias, Oeiras, não fugiu do local, ao contrário do que foi indicado por testemunhas.A mulher ficou em choque e não saiu do seu carro, tendo chamado os bombeiros e colaborado com a PSP, que investiga as circunstâncias da morte de António Filipe, de 45 anos.O homem, que residia num apartamento próximo e não era sem-abrigo, estava a passear o cão (que também morreu) e, de acordo com um familiar, atravessou a Marginal "num local onde não era costume". Deixa uma filha.