Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutora que atropelou peregrino em Alcanena em tribunal

Mulher de 27 anos foi apanhada pela GNR depois de se despistar ao entrar em contramão na A23.

15:23

A mulher de 27 anos que atropelou mortalmente um peregrino em Moitas Venda, Alcanena, já está a ser ouvida em tribunal.



A condutora chegou esta segunda-feira ao Tribunal de Torres Novas e deverá conhecer ainda hoje as medidas de coação que lhe serão aplicadas.



Recorde-se que a mulher fez ainda cinco feridos e fugiu do local sem prestar auxílio.



Acabou por se despistar contra as portagens ao entrar em contramão na A23.