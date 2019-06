Condutores atiram 750 mil euros de ‘coca’ pela janela em Vila Nova de Gaia

Os dois carros estavam parados lado a lado na avenida Manoel de Oliveira, zona pouco movimentada, nas traseiras da estação das Devesas, em Vila Nova de Gaia, esta quarta-feira de madrugada.Durante o patrulhamento, a PSP achou o comportamento dos condutores suspeito e tentou abordá-los.Porém, os mesmos fugiram a alta velocidade, ao perceberem a chegada das autoridades, e pela janela de um dos veículos atiraram um pacote de cocaína com um peso total de 15, 5 quilos, suficiente para 77 mil doses, e cujo valor de venda na rua podia chegar aos 750 mil euros.O produto, que ficou no meio da estrada, foi de imediato apreendido pela PSP, que prossegue agora com a investigação para conseguir localizar as viaturas e tentar perceber o número de pessoas que seguiam em cada uma delas.A apreensão ocorreu às 01h45. Apesar das várias diligências feitas de imediato pelas autoridades, no centro de Vila Nova de Gaia, não foi possível localizar os dois carros suspeitos.A PSP acredita que se tenha tratado de uma transação abortada à última hora com a chegada do carro-patrulha.