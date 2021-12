Condutores escapam de colisão e capotamento em Gaia

Os condutores de dois carros escaparam ilesos a uma colisão seguida de capotamento, que envolveu ainda um terceiro veículo, esta noite, na rua do Jardim, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.

O alerta para o acidente, próximo de um viaduto sobre a A1 e em frente à confeitaria Barca D'Ouro, foi dado pelas 22h02. O primeiro socorro foi prestado por outros condutores e até estafetas de empresas de transporte de refeições.





Às autoridades chegaram vários alertas e, para o local, foram mobilizados mais de 20 operacionais dos Sapadores de Gaia, Bombeiros de Valadares e Coimbrões.Ao que oconseguiu apurar, as vítimas não necessitaram de tratamento hospitalar.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.